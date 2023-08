Android版Firefoxのアドオン開発を再びサポートするとMozillaが発表

2023年8月10日、Mozillaが今後数ヶ月のうちにaddons.mozilla.org(AMO)でAndroid版Firefox拡張機能のオープンなエコシステムのサポートを開始する予定と発表しました。Android版Firefoxは2020年のアップデート以降に利用可能なアドオンの選択肢が非常に少なくなっていたのですが、今回の変更により増加することが期待されます。 Prepare your Firefox desktop extension for the upcoming Android release | Mozilla Add-ons Community Blog https://blog.mozilla.org/addons/2023/08/10/prepare-your-firefox-desktop-extension-for-the-upcoming-android-release/

・関連記事

「Firefox 116」正式版リリース、ブックマークや履歴、同期タブへアクセスできるサイドバーがキーボードから簡単に操作できるように - GIGAZINE



FirefoxがついにChromeよりも高速なブラウザに - GIGAZINE



Windows 7/8.xをサポートする唯一のブラウザだったFirefoxのサポート終了日が判明 - GIGAZINE



公式のAndroid版Firefoxでは使えないアドオンが使えるブラウザ「Iceraven」 - GIGAZINE





2023年08月14日 12時34分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.