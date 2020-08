2020年08月27日 07時00分 メモ

Android版Firefox 79に「使いにくくなった」との声多数、これがMozillaの意図通りであることが悲報との報道も



「Firefox 80」正式版リリースに合わせるように、Android版Firefoxもバージョンが79となり、大幅なアップデートが行われました。かつてFirefoxデスクトップ版が大きく進化した「Firefox Quantum」のようなものがやって来たとまで表現されるものでしたが、それだけに戸惑いの声が世界各地で上がっています。



ニュースサイト・The Registerは、「Mozillaがぶっ壊れたAndroid版Firefoxをリリースしたと思っている人へ。【朗報】そんなことなかった 【悲報】意図通りに動いている」と、かなり過激なタイトルをつけた記事を公開しました。



今回のアップデートで使いやすくなったと評価する声は確かに存在しますが、Google Playのレビューを見ると直近で星の数が少なめのレビューが数多く投稿されており、大多数のユーザーにとって受け入れがたいアップデートであったことがわかります。



ソフトウェアのアップデート時に従来のバージョンとは見た目や挙動が変わることは、Firefoxに限らず見受けられるケースです。しかし、このAndroid版Firefoxで特に反発が大きかった理由として「大型更新が久々のものだった」ということが考えられます。



Firefoxのデスクトップ版(Windows・macOS・Linux向け)は6週間に1度のペースで更新が行われています。更新は、Firefox Quantumのようにそもそもソフトとして別物といっていいレベルのこともありますが、多くはセキュリティ修正と細かな機能追加・修正程度です。





Android版Firefoxも、細かなセキュリティ修正は重ねてきましたが、実はメジャーアップデートということになると、2019年7月にFirefox 68がリリースされて以来、ほぼ1年ぶり。しかも今回のアップデートは「Firefox Daylight」と題された、デスクトップ版の大型アップデートとして知られるFirefox Quantumリリース時に匹敵するほどの大きな更新だったため、従来の環境に慣れていた人は、特に大きな落差を感じることになったものと考えられます。



ただ大幅な仕様変更であれば「慣れると使いやすかった」というケースもありますが、今回はレビューを読んでいると「以前のバージョンではできていた○○ができなくなった」という指摘が少なからず存在しています。



The Registerでは海外ユーザーの声を何件か拾っています。



マーティン・リンデンマイヤー氏は「私が今まで経験した中で最悪の『アップグレード』です」と最新版をバッサリと否定。「FirefoxがFirefoxになる前から使ってきた」というエース・メドロック氏も、「アップデート以降、検索しようとするだけで数分ごとにクラッシュするし、ヘルプの『クラッシュ』のリンクすらクリックできない」とコメント。さまざまなプラットフォームで主力ブラウザとして使ってきたというフィリッポ・コンター氏も「私がFirefoxを使うにあたって最重要なアドオンのサポートがなくなりました」と嘆きのコメントを残しています。



なお、ダウングレードに関してはMozillaがFAQで「新しいブラウザーにアップグレードすると、古いブラウザーには戻せなくなります」との回答を示しています。



