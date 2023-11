2023年11月30日 14時00分 レビュー

Android版Firefoxで400以上のアドオンが2023年12月14日から利用可能に、アドオンの導入方法はこんな感じ



Mozillaが開発するオープンソースのウェブブラウザ「Firefox」のAndroid版「Firefox for Mobile」で、2023年12月14日から、ブラウジングを快適にするための400種類以上のアドオンが利用可能になることが発表されました。



Android版のFirefoxでは、2020年に大規模なアップデートが行われ、addons.mozilla.org(AMO)の審査を通過していない、古いアドオンの多くが利用できなくなっていました。しかし、2023年8月にMozillaは「今後数カ月のうちにAMOにおいて、Android版Firefox拡張機能のオープンなエコシステムのサポートを開始する予定」と発表していました。



そしてMozillaは2023年11月28日、12月14日からAndroid互換とマークされたアドオンがAMOから直接Android版Firefoxにインストールできるようになると発表しました。Mozillaによると、12月14日時点でのAndroid対応アドオンの数は400以上にのぼるとのこと。



また、Mozillaは12月14日の公開に先立ち、一部のAndroid版Firefox向けアドオンをリリースしています。



Android版Firefoxからブラウザ版にアクセスすると、以下のようなページが表示されます。





ページ下部の「流行の拡張機能をもっと見る」をタップします。





するとAndroid版Firefoxに導入できるアドオンが表示されます。記事作成時点で導入可能なアドオンは、「User-Agent Switcher」「Better Darker Docs」「Popup Blocker Ultimate」「Cookie-Editor」「Old Reddit Redirect」「Mate Translate」「S3.Translator」「Offline QR Code Generator」「DeArrow」「Form History Control」「YouTube Auto HD + FPS」など46種類です。





アドオンをインストールするには、アドオンを選択後、「Firefoxに追加」をタップ。





すると「追加しますか?」と尋ねられるので「追加」をタップします。





「Firefoxに追加されました」と表示されたら「OK」をタップして完了です。





インストールしたアドオンを確認するには、画面右上のボタンをタップ。





メニューから「アドオン」をタップします。





すると、先ほどインストールしたアドオンが表示されています。





2023年11月28日の時点でMozillaは「自身が開発したアドオンがAndroid版Firefox未対応であっても、12月14日のローンチに間に合わせることは可能です」と述べ、開発者向けにAndroid版Firefoxのアドオン開発方法を解説しているだけでなく、2023年10月や11月に行われた開発者向けウェビナーを参考にすることを勧めています。



