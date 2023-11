2023年11月30日 13時00分 メモ

Unityが「会社のリセット」で全社員の3.8%を解雇、さらに映像制作のWeta Digitalとの契約も終了



価格改定問題でゲーム業界を大きく騒がせたUnityが全世界の従業員の3.8%にあたる265人を解雇することを発表しました。加えて、「ロード・オブ・ザ・リング」の監督が設立したVFX制作会社「Weta Digital」との契約を終了することも明らかになっています。



2023年9月、Unityは自社ゲームエンジンの使用料を見直し、ゲームがインストールされるたびに開発者に一定の手数料を請求するという「Unity Runtime Fee」を導入することを発表。しかし、この告知がゲーム開発者からの大きな反発を受けたため、同社は価格改定の見直しを表明しました。



この間、ゲーム開発者からの怒りのコメントが続々とオンライン上に投稿され、株価は下落し、Unity開発コミュニティが閉鎖するなど業界は大荒れに。オフィスに脅迫状が届くなど一時緊迫した状況が発生し、一連の事態を重く見たジョン・リッチティエッロCEOは価格改定告知の約1カ月後に退任を発表しました。



価格改定問題で大荒れのUnityがジョン・リッチティエッロCEOの退任を発表 - GIGAZINE





その後の決算発表において、Unityは前年同期比69%増の5億4420万ドル(約823億7000万円)の収益を記録したことを明らかにしたものの、アナリストの予想を下回る結果となってしまったため、2023年第4四半期に事業中止や人員・オフィススペースの削減を含めたてこ入れを図ることを約束していました。



決算発表から約2週間後、Unityは新たに総従業員数約7000人のうち265人を解雇し、2021年に結んだWeta Digitalとの契約も近いうちに終了することを発表しました。Unityは「ロード・オブ・ザ・リング」のピーター・ジャクソン監督率いるWeta Digitalの技術部門を買収するために16億2500万ドル(当時約1834億円)の現金と株式を投じ、その過程で275人のエンジニアを受け入れていましたが、証券取引委員会への提出書類とロイターの報道によると、Unityはこれらのエンジニアの大半を解雇しているとのことです。



買収当時にUnityに在籍していたAI研究者のAndrew Kemendo氏によると、買収が実現したときは喜びと困惑の感情が同時に湧いたとのこと。買収後の会社の雰囲気は良いものとは言えなかったようで、会社のトップ層とスタッフとのコミュニケーションがほとんどない状態が続き、経営陣が自分のことしか考えていないような印象を受けたと話しています。



Unityは、ベルリンやシンガポールなど14カ所のオフィスを閉鎖し、カリフォルニア州サンフランシスコやワシントン州ベルビューなどにある残りのオフィスについても大幅に縮小することを明かしています。Unityは今後、従業員に課していた週3日のオフィス勤務を義務付けず、ほとんどの拠点でリモートワークに移行させる計画も検討中とのこと。





Unity暫定CEOのジム・ホワイトハースト氏はロイターに対し「さらなる製品および従業員の削減が行われる可能性がある」と語りました。