Chromeが「すでに悪用が確認されている脆弱性」の修正アップデートを公開、グラフィックライブラリ「Skia」が関連

・関連記事

「Google Chrome 119」安定版リリース、iOS版でアドレスバーを画面下部に移動できるようになるもAndroid版は変更なし - GIGAZINE



GoogleがManifest V2の非推奨化を再開、Chromeで将来的に広告ブロッカーを制限する計画が前進 - GIGAZINE



Android WebViewを拡張して安全性を高める「Android WebView Media Integrity API」のテストが2024年初頭からスタート、一方で「健全なインターネット」を目指す「Web Environment Integrity」は断念 - GIGAZINE



Pixel 8・Pixel 8 ProでMTEを有効にする方法 - GIGAZINE



2023年11月30日 15時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.