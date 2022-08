AppleがiPhoneやMac向けのセキュリティアップデートをリリース、すでにハッキングに悪用された可能性も

New macOS 12.5.1 and iOS 15.6.1 updates patch “actively exploited” vulnerabilities | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2022/08/apple-releases-macos-12-5-1-and-ios-15-6-1-for-actively-exploited-vulnerabilities/ ゼロデイ脆弱性は、ソフトウェアベンダーが気づいたりパッチを当てたりする前に、攻撃者や研究者によって発見されたセキュリティ上の欠陥を指します。研究者が発見して攻撃の概念実証を行うだけなら害はありませんが、攻撃者によって発見されたゼロデイ脆弱性が悪用される 事例 もたびたび 報告 されています。 新たにAppleは、2つのゼロデイ脆弱性を修正するため、緊急のセキュリティアップデートをリリースしました。リリースされたのはMac向けの「 macOS Monterey 12.5.1 」、iPhone向けの「 iOS 15.6.1 」、iPad向けの「 iPadOS 15.6.1 」の3バージョンであり、いずれも修正された脆弱性は同じです。2つのゼロデイ脆弱性は匿名の研究者によって報告されたもので、Appleは「攻撃者に悪用された可能性がある」と述べています。

Appleが現地時間の2022年8月17日、2件の「攻撃者によって悪用された可能性がある ゼロデイ脆弱性 」を修正するセキュリティアップデートを、macOS・iOS・iPadOSでリリースしました。 Apple security updates - Apple Support https://support.apple.com/en-us/HT201222 Apple security updates fix 2 zero-days used to hack iPhones, Macs https://www.bleepingcomputer.com/news/security/apple-security-updates-fix-2-zero-days-used-to-hack-iphones-macs/

2022年08月18日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

