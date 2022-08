自動車のタッチパネル操作は物理ボタンの4倍時間がかかる

By Glenn Lindberg/Vi Bilägare 近年ではスマートフォンだけでなく冷蔵庫や扇風機など多くの製品にタッチパネルが搭載されており、物理ボタンをポチポチ操作する機会が徐々に減少しています。自動車でも同様に大型タッチパネルを採用する車種やモデルが増加しており、エアコンや音楽再生などをタッチパネルで操作できるようになっています。しかし、自動車メディアVi Bilägareの調査では「タッチパネルは物理ボタンよりも操作に時間がかかる」という事実が明らかになりました。 Physical buttons outperform touchscreens in new cars, test finds | Vi Bilägare https://www.vibilagare.se/nyheter/physical-buttons-outperform-touchscreens-new-cars-test-finds 近年登場する自動車には、大型のタッチパネルが搭載されたものも多く、数多くの操作をタッチパネルから実行できるようになっています。例えば、テスラの「 Model 3 」には15インチのタッチパネルが搭載されており、エアコンの温度設定やヘッドライトの点灯などの操作を実行できます。Vi Bilägareによると、多くの自動車にタッチパネルが搭載される背景には「見た目がスマートになる」「物理ボタンは在庫の管理コストが高い」「タッチパネルなら新機能の追加や修正が可能」といった事情があるとのこと。

2022年08月18日 14時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1o_hf

