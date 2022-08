2022年08月18日 15時00分 ソフトウェア

Windows 11のウィジェットがタスクバー上で通知を表示できるようにライブアニメーションに対応



Windows 11ではお気に入りのアプリやサービスを「ウィジェット」として追加することができます。このウィジェットが、タスクバー上で動的に変化することができるライブアニメーションに対応するとMicrosoftが発表しました。



Windows message center | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-health/windows-message-center#2879



Windows 11’s widgets can now trigger notifications on your taskbar - The Verge

https://www.theverge.com/2022/8/17/23309429/microsoft-windows-11-widgets-notifications-taskbar



Windows 11 Will Now Display Widget Notifications on the Taskbar - Thurrott.com

https://www.thurrott.com/windows/271061/windows-11-widget-notifications-taskbar



Windows 11 update adds animated widget notifications to the taskbar

https://mobilesyrup.com/news/windows-11-animated-widget-notifications-taskbar/



Microsoft brings Widget notifications to all Windows 11 users - Neowin

https://www.neowin.net/news/microsoft-brings-widget-notifications-to-all-windows-11-users/?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4



Windows 11ではタスクバー上に表示されるウィジェットがライブコンテンツに対応することになると、Microsoftが発表しました。Windows 11で使えるウィジェットには、スポーツ・金融・ニュース速報などが存在しますが、ウィジェットのライブコンテンツ対応により、これらの情報がタスクバー上で動的に変化するようになるというわけ。



例えばお天気ウィジェットをWindows 11に追加している場合、通常時は以下のようにタスクバー上には気温情報が表示されているのみですが……





雷雨警報が鳴った際にはこの気温情報が雷雨警報アイコンに切り替わるというわけ。ウィジェットがライブコンテンツに対応したことで、タスクバー上のアイコンだけでユーザーに様々な情報を通知することが可能になりますが、「一定時間アクションがないとタスクバー上の情報は元に戻る」とのことです。





ウィジェットにはスポーツ・金融・ニュース速報なども存在するため、株価の急騰あるいは急落をタスクバー上で通知したり、スポーツの試合のスコアをタスクバー上で通知したりすることも可能になります。



このウィジェット関連アップデートについて、海外メディアのThe Vergeは「Windows 11のタスクバーを中央に配置している場合、ライブコンテンツはユーザーの気を散らすことにつながる可能性があります。天気予報ウィジェットの場合、雷雨やその他の避けたい自然現象を警告することに役立ちますが、株価の情報はそれほど役立つと思えませんでした。通知を無視すればタスクバー上のウィジェットは静的な従来のものに戻りますが、会議中などライブコンテンツの変化が煩わしく思えるタイミングもあります」と記しています。



Microsoftはウィジェットのライブコンテンツ対応を無効化する簡単な方法を用意していないようで、「天気予報は残しておきたいけど、株価情報は消したい」といったケースに対応できるような、ウィジェットからの通知を細かく設定できるようになるような設定の登場をThe Vergeは期待しています。





MicrosoftはWindows 11のウィジェットなどの一部の機能を、Microsoft Storeの更新プログラムを介して配信しています。ウィジェットの新機能が表示されない場合は、Windows Web Experience Packを更新することで、新機能が利用可能になります。



なお、Microsoftは現地時間の2022年9月20日にWindows 11の次のメジャーアップデートとなる「Windows 11 22H2」をリリースする予定です。Windows 11 22H2ではスタートメニューの新しいアプリフォルダ、タスクバーでのドラッグ&ドロップ対応、新しいタッチジェスチャーの追加などが実施されます。