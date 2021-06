2021年06月25日 12時00分 ソフトウェア

Windows 11で削除されたり廃止されたりするアプリや機能まとめ



2021年6月25日にMicrosoftが、記事作成時点で最新のOSであるWindows 10の次世代として、「Windows 11」を発表しました。大型アップデートではなくナンバリングが変わることも頷けるほど、Windows 11はWindows 10からUIや機能を大きく刷新することが明らかとなりましたが、さまざまな機能が追加される一方で、従来のWindowsにあった機能でWindows 11から削除されるものも存在しています。



・Internet Explorerの削除

Windowsに長らくウェブブラウザとして搭載されてきたInternet Explorer(IE)がついに搭載されなくなり、代わりにMicrosoft Edgeが搭載されることとなります。なお、Microsoft EdgeにはIEモードが実装されているので、Windows 11環境でもInternet Explorerにしか対応しないサイトを閲覧することは可能です。



・CortanaやPeople、「ニュースと関心事項」など

Microsoftの音声AIアシスタントがCortanaです。Windows 10ではCortanaはデフォルトでOS起動時から起動していますが、タスクバーが大きく刷新されたWindows 11ではタスクバーに固定されず、OSの起動時にも起動しなくなります。また、友人や家族との連絡を行うためのアドレス帳機能「People」や、その日にあったニュースや天気を表示してくれる「ニュースと関心事項」タスクバーから消滅します。また、システムトレイに一部のアイコンが表示されなくなるほか、タスクバーの領域をアプリ側からカスタマイズできなくなります。



・一部のツールがデフォルトで非搭載に

Windowsアクセサリとして搭載されていた「数式入力パネル」は、手書の数式記号を画像認識でフォントに描画してくれるアプリです。Windows 7以降はデフォルトで搭載されていましたが、Windows 11からはデフォルトでは非搭載になりま、Microsoft Storeから別途ダウンロードする必要があります。なお、OneNoteでの数式入力については影響を受けないとのこと。また、画面をキャプチャできるWindowsの標準ツール「Snipping Tool」も削除されます。



さらに、Skype・3Dビューア・ペイント3D・OneNote for Windows 10は、Windows 10からアップグレードした場合はそのまま残りますが、クリーンインストールする場合はプリインストールされず、Microsoft Storeから別途ダウンロードする必要があります。



・タイムライン機能の廃止

タイムライン機能は、Windows 10で過去にPCで行った作業をさかのぼって検索できる機能です。このタイムライン機能はすでにWindows 10のビルド21359から廃止されることが発表されており、Windows 11にも搭載されない模様。



・ライブタイル機能の廃止

2020年2月時点ですでに廃止がささやかれていたライブタイル機能は、Windows 11には搭載されません。また、Windows 8から受け継がれてきたタブレットモードも廃止されます。



・ロック画面での簡易状態表示と関連する設定の削除

一部アプリではロック画面に簡易状態を表示させることができましたが、Windows 11ではできなくなります。



・Sモードが一部廃止

「使い慣れたWindowsエクスペリエンスを提供しつつ、セキュリティとパフォーマンスに特化して合理化されたモード」であるSモードは、Windows 11 Home のみで利用可能となり、Windows 11 Proでは使えないとのこと。



・壁紙の共有が不可能に

Windows 11では、Microsoftアカウントでサインインしていても、デスクトップの壁紙をデバイス間で共有することができなくなります。