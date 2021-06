「シドニアの騎士 あいつむぐほし」と小善本店が限定コラボして誕生したシール付き「丸缶味付け海苔」試食レビュー

・関連記事

映画「シドニアの騎士 あいつむぐほし」2021年公開に向け特報映像解禁、原作にない新要素追加もあり - GIGAZINE



『シドニアの騎士 あいつむぐほし』吉平“Tady”直弘監督インタビュー、ほぼ全データを最新技術に合わせて一新しシドニア愛を詰め込んだ作品を送り出す - GIGAZINE



爽やかな大葉と酸味豊かな梅肉、うま味たっぷりの蒸し鶏がモチモチ麺に絡むリンガーハット「梅肉と鶏むねの冷やしまぜめん」を食べてみた - GIGAZINE



ガッツリにんにく味の厚切り豚肉にアーモンドがさくさくの「香味醤油ダレ」を絡めた松屋「ポークステーキ丼」試食レビュー - GIGAZINE

2021年06月25日 11時55分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.