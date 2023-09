あの「ばかうけ」の味わいを再現したというカップ麺「サッポロ一番 カップスター ばかうけごま揚しょうゆ風味・青のりしょうゆ風味」を実際に食べ比べてみた

・関連記事

日清食品から「特上 カップヌードル」が新登場、ノーマル・カレー・シーフード・チリトマトの全4種を通常品と比較してみた - GIGAZINE



からあげと焼きそばをひとつにまとめたエースコックの「がブリチキン。監修 からあげ味焼そば」は本当にからあげを感じるのか実際に食べてみた - GIGAZINE



即席麺の常識を覆すもっちり極太麺が濃厚スープに絡む明星食品「麺神」の新生カップ麺2種と袋麺3種試食レビュー - GIGAZINE



超コッテリからしマヨに溺れるぜいたくカップ焼きそば「明星 贅沢一平ちゃん夜店の焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



たらこやわかめの魚介のうまみが麺をすするたびにフワッと広がるエースコックの「たらこラーメン」を食べてみた - GIGAZINE

2023年09月28日 12時10分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.