『シドニアの騎士 あいつむぐほし』吉平“Tady”直弘監督インタビュー、ほぼ全データを最新技術に合わせて一新しシドニア愛を詰め込んだ作品を送り出す

・関連記事

アニメ「空挺ドラゴンズ」の吉平“Tady”直弘監督にインタビュー、原作第1話で惚れ込んだ監督はいかにしてアニメを「単なる映像化」を超えたものとして昇華させたか - GIGAZINE



アニメ「Levius」瀬下寛之総監督インタビュー、アメコミやバンド・デシネを動かしたいという思いが炸裂 - GIGAZINE



「GODZILLA 星を喰う者」虚淵玄・静野孔文・瀬下寛之鼎談インタビュー、あのラストはどのように生み出されたのか? - GIGAZINE



「GODZILLA 決戦機動増殖都市」静野孔文監督&瀬下寛之監督インタビュー、物語を信じてもらうため制作にこだわり抜く - GIGAZINE



ディスプレイグラフィックスにこだわり3種族の文字も作り込まれた「GODZILLA 怪獣惑星」の瀬下寛之監督インタビュー - GIGAZINE



「シドニアの騎士」原作者監修のロードスポーツバイク「NM4-02継衛version」 - GIGAZINE



2021年06月03日 12時25分00秒 in インタビュー, 動画, 映画, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.