Huaweiが独自OSの「HarmonyOS 2」を発表、搭載スマートフォンやスマートウォッチも同時に発表

2019年5月にドナルド・トランプ前大統領が「情報通信上のリスクがある外国製品の取引を禁止する」という大統領令に署名したことから、アメリカ政府による中国の通信機器メーカー・Huawei排斥の動きが加速し、HuaweiがAndroidをはじめとするGoogleが開発するOSやサービスを使えなくなると 報じられました 。この頃からHuaweiはAndroidに代わる独自のOSを開発中であると報じられてきたのですが、ついに独自OSの「 HarmonyOS 2 」を発表しています。HarmonyOS 2はスマートフォンだけでなくスマートウォッチにも搭載されます。 Huawei Launches a Range of New Products Powered by HarmonyOS 2 - Huawei https://www.huawei.com/en/news/2021/6/huawei-launches-products-powered-by-harmonyos-2 現地時間で2021年6月2日に開催された発表イベントの中で、Huaweiは次世代オープンフィットアクティブノイズキャンセリング機能付きのワイヤレスBluetoothイヤホンとなる「FreeBuds 4」、ハイエンドモニターの「MateView」と「MateView GT」を発表しました。さらに、独自OSのHarmonyOS 2を搭載する新型スマートフォン・スマートウォッチ・タブレットを発表。なお、HarmonyOS 2はすでに販売されているHuawei製端末でも利用可能となります。 ◆HarmonyOS 2 HarmonyOS 2は日常生活の中に大量に存在するスマートデバイスのエクスペリエンスをスマートにするために設計されたOSです。HarmonyOSはスマートデバイス向けの次世代OSとして、さまざまな種類のデバイスが接続してコラボレーションするための共通言語を提供し、ユーザーにより便利でスムーズで安全なエクスペリエンスを提供するとのこと。分散型テクノロジーを使用することで、単一のシステムであらゆる種類の異なるデバイスのニーズに対応し、必要に応じて柔軟な展開を可能にします。HuaweiはHarmonyOS 2について、「HarmonyOSはアプリのクロスプラットフォーム開発とクロスデバイス展開を可能にし、デバイス間のアプリ開発をこれまで以上に簡単にします」と記しました。

2021年06月03日 12時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

