『宇宙戦艦ヤマト2205　新たなる旅立ち』シリーズ構成・福井晴敏さん＆安田賢司監督インタビュー、あえての「ヤマト世代ではない監督」

・関連記事

不思議な縁が紡いだラスト、「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」羽原信義監督&シリーズ構成・福井晴敏さんインタビュー - GIGAZINE



『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』最終章舞台挨拶レポート、「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」への40年越しの返事 - GIGAZINE



「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」メカニカルデザイン・玉盛順一朗さんインタビュー、煙突と第三艦橋と「波動防壁」の秘密とは? - GIGAZINE



2021年10月13日 21時20分00秒 in インタビュー, 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.