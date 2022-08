AmazonがTikTokのようなフィードを表示する機能をテストしている

Amazon testing TikTok-style feed on its app, AI firm says | AP News https://apnews.com/article/technology-e96aa402912b94f7eab3f39e6e77676b イスラエルの人工知能企業であるWatchfulによると、ごく一部の社員が持つデバイスにインストールされたAmazonアプリで、「Inspire」というコードネームのポータルがテストされているとのこと。このポータルはアプリ上ではウィジェットとして表示されているそうです。 このInspireで実現されているのがTikTokのようなフィード機能で、クリエイターがAmazonで購入可能な商品を宣伝できるようになります。

・関連記事

TikTokのコンテンツ推奨アルゴリズムとモデレーションの監査をアメリカ企業のOracleが開始 - GIGAZINE



AppleがTikTokに投稿した動画をめぐり従業員を解雇すると脅迫 - GIGAZINE



Instagramがユーザーの猛反対を受けてショートムービー強化の更新を撤回へ、一方でザッカーバーグCEOは「InstagramとFacebookに表示されるおすすめは2倍に」 - GIGAZINE



「InstagramはTikTokを追いかけて動画優位になりすぎている」という批判を受けてCEOが釈明動画を投稿 - GIGAZINE



TikTokで正体不明の「ピンクソース」が大流行するものの「腐った匂いがする」「茶色く変色している」と非難殺到 - GIGAZINE

2022年08月18日 16時21分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.