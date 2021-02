2021年02月09日 15時00分 ソフトウェア

TikTokが「ショッピング機能」の導入を検討



中国のByteDanceが運営するショートビデオ共有サービスのTikTokがインフルエンサーによるテレビショッピング的な通信販売ライブストリーミングなどの「ショッピング機能」の導入を検討していると報じられました。



イギリスの経済紙Financial Timesの報告によると、TikTokは商品へのリンクに対するタップ数や商品の購入者数に応じて報酬を受け取れるアフィリエイト機能や、企業が自社ブランド商品を一覧で表示できるショーケース機能、インフルエンサーが解説する商品を1タップで購入できるテレビショッピングのようなライブストリーミング機能などを検討しているとのこと。



これらの「ショッピング機能」について具体的な見通しなどは明かされていない状況ですが、「すでに検討段階に入っており、2021年中に実装される予定」だと報じられています。





TikTokは2020年10月にオンラインストアのテンプレートやPOSシステムなどを提供するeコマースプラットフォーム・Shopifyとのパートナーシップを締結しており、「新しい販売機能をテストするために協力する」という声明を出しています。そのため、今回報じられたショッピング機能もShopifyとのパートナーシップ締結が影響を与えたものだとみられています。



TikTokは「セキュリティ上の懸念がある」という理由から、トランプ前大統領によって禁止令が出され、世界第2位のソフトウェア企業Oracleがアメリカ事業の買収権を獲得しました。一方、2021年1月20日に就任したバイデン大統領はTikTokをどのように扱うかについて発表していない状況です。