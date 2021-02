WordPress運営会社が月額10万円超えのウェブ分析サービス「Parse.ly」を買収

・関連記事

ターゲティング広告をやめることでウェブサイト側の収益がアップする可能性がある - GIGAZINE



Googleがフランスの報道機関に対し「ニュースの使用料」を支払うことに同意 - GIGAZINE



デジタル広告のサプライチェーンは「よく言って不透明、悪く言って詐欺」、サイト運営側は約50%しかお金を受け取っていないことが明らかに - GIGAZINE



GoogleやFacebookがニュース収集・配信で得ている収益を既存メディアに分配するルールを作るよう政府が動く - GIGAZINE



Googleはいかにして莫大な利益を生み出し続けるオンライン広告を独占しているのか? - GIGAZINE

2021年02月09日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.