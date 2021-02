2021年02月09日 17時00分 ハードウェア

4Kディスプレイを4枚搭載した驚異の7画面ノートPC「Aurora 7」のプロトタイプが公開される

by Expanscape



近年では軽量かつ高性能なノートPCの普及によって外出先や移動中でもPC作業がしやすくなっていますが、オフィスや自宅でマルチディスプレイを使っている人にとっては、1つの画面しかないノートPCでの作業はやりにくいもの。そこでイギリスのExpanscapeという企業が、4Kディスプレイを4枚搭載した驚異の7画面ノートPC「Aurora 7」を発表しました。



Expanscapeが公開したAurora 7のプロトタイプがこれ。メインモニターとその左右、さらに上部にある4枚のモニターは全て17.3インチ4Kモニターであり、計4枚もの4Kモニターが搭載されています。左右の4Kモニターの上部には7インチの1280pモニターが1枚ずつ、キーボードの右下にもタッチスクリーン式の7インチ1280pモニターも配置されており、合計で7枚のモニターが搭載されている恐るべきノートPCです。もちろん、各モニターには独自のアプリケーションが表示されるとのこと。



by Expanscape



ディスプレイを開いたAurora 7を横から見るとこんな感じ。Aurora 7は持ち運び可能なノートPCですが、全てのスクリーンを閉じた状態でも縦34cm・横51cm・厚み11cmという巨大なデバイスであり、開いた状態の全高は59cm・幅は96cmとのこと。プロトタイプの総重量は12kgですが、Expanscapeは最終的に重量を10kg以下にしたいと述べています。なお、記事作成時点では、Aurora 7はプロトタイプの段階であるため、部品のいくつかは3Dプリンターで作られているそうです。



by Expanscape



Aurora 7のプロトタイプに搭載されているGPUはNVIDIA GTX 1060、CPUはIntel Core i9-9900Kとなっていますが、将来的なバージョンではGPUにNvidia RTX 2070、CPUにAMD Ryzen 9 3950xまたはIntel Core i9-10900Kを採用する予定だそうです。



また、RAMは64GBであり、ストレージには2TBのHDDに加えて2.5TBのSSDも搭載。バッテリーの持続時間は1時間ほどであり、容量が148Whの内蔵バッテリーを搭載しているため、プロトタイプは飛行機内に持ち込めないとのこと。しかしExpanscapeはこの点を改善し、次のプロトタイプは飛行機への持ち込みができるようにするとしています。



by Expanscape



Aurora 7は記事作成時点ではプロトタイプであるものの、Expanscapeは実際にAurora 7を販売する予定であると述べています。しかし、記事作成時点では価格について明らかになっておらず、購入者には価格を外に漏らさない秘密保持契約書への署名が求められるとのこと。



なお、ノートPCでマルチディスプレイを実現した例としては、2017年にRazerが4Kディスプレイを3枚搭載したゲーミングノートPC「Project Valerie」のプロトタイプを発表しています。なお、Project Valerieのプロトタイプは家電見本市「CES 2017」に出展された際、何者かによって盗まれてしまったことが報じられています。



