2022年07月19日 12時00分 ネットサービス

Instagramに「お店とチャットしながら買い物する機能」が追加される



画像共有SNSのInstagramには、投稿された画像に含まれる製品をタップすることで購入ページにアクセス可能な「Instagramショッピング」と呼ばれる機能が存在しています。新たに、Instagramでショップのアカウントとチャットしながら商品を選択し、チャット画面上で支払いまで完了できる機能が追加されました。



There's a New Way to Buy Products on Instagram — Right in Chat | Meta

https://about.fb.com/news/2022/07/buy-products-on-instagram-in-chat/



新たに発表されたInstagramの「お店とチャットしながら買い物する機能」の購入側の画面が以下。ショップアカウントと「欲しいサイズ」や「欲しい柄」について会話しながら購入する製品を決定し、ショップアカウントが提示した支払いボタンから決済を行う一連の流れが示されています。





上記のチャットのショップアカウント側の画面が以下。会話の流れに応じて販売する製品や価格を決定し、製品名および価格を入力して支払いリクエストを作成できるようです。





チャットで買い物する機能はInstagramの認証を受けた小規模販売業者が利用できるようになります。また、決済処理はInstagram運営元のMetaが提供する決済サービス「Meta Pay」によって安全に実行されるとのことです。



なお、上述の機能は記事作成時点では一部地域でのみ利用可能となっており、認証についてのヘルプページに日本からアクセスしても詳細が表示されませんでした。