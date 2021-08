アウディがボタン1つで車体の長さが変わる自動運転車のコンセプトカー「Skysphere」を発表

・関連記事

「青信号まであと何秒」を交通インフラと通信して車のメーターに表示させる世界初の機能をアウディが提供へ - GIGAZINE



世界一メンテナンスコストが安い&高い自動車ブランドは? - GIGAZINE



テスラの未来的過ぎる電動ピックアップトラック「Cybertruck」の予約件数が120万件を突破 - GIGAZINE



テスラのSFの世界から抜け出してきたかのような「Cybertruck」の生産が2022年まで延期されることが明らかに - GIGAZINE



世界の自動車ブランドを現地の人が正しく発音するとこうなる - GIGAZINE

2021年08月13日 11時18分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.