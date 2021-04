iOS 14.4.2にアップグレードするとiOS 14.4.1にダウングレードすることは不可能に

2021年3月26日、AppleはiOSの最新バージョンとなる「 iOS 14.4.2 」をリリースしました。iOS 14.4.2には重要なセキュリティアップデートが含まれており、2021年4月2日にはiOS 14.4.2からiOS 14.4.1へのダウングレードがブロックされたことも明らかになっています。 Apple blocks downgrades to iOS 14.4.1 after patching security vulnerability with iOS 14.4.2 - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/04/02/apple-downgrades-ios-14-4-1/ iOS 14.4.2に含まれていた「重要なセキュリティアップデート」は、Appleが中心となって開発するオープンソースのHTMLレンダリングエンジン「 WebKit 」に存在する脆弱性の修正です。この脆弱性を悪用すれば、ウェブサイトから クロスサイトスクリプティング を実行できるとAppleは説明しており、実際にWebKitの脆弱性を用いたサイバー攻撃が確認されています。

2021年04月03日 13時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

