「政府見解と異なる情報を記した」としてロシアがWikipediaに罰金を科す

Russia fines Wikipedia for publishing facts instead of Kremlin war propaganda | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/02/russia-fines-wikipedia-for-publishing-facts-instead-of-kremlin-war-propaganda/ ロシア側は、Wikipediaにはロシア軍に関する記事に誤りがあり、削除要求を行ったにもかかわらず誤情報が削除されなかったため、罰金を科すことになったと主張しています。

