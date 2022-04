ロシアいわく「Wikipediaが虚偽の情報を掲載している」として500万円超の罰金を科すと警告

Russia threatens Wikipedia with fines over “false information” | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2022/04/russia-threatens-wikipedia-with-fines-over-false-information/ 2022年3月上旬に、プーチン大統領がフェイクニュースの流布を禁止する法律に 署名 しました。これは「ロシア軍に関するフェイクニュースとみなされる情報」の発信者に最大で禁錮15年の刑事罰を科すというもので、外国人も対象となるため、海外メディアの活動に大きな影響を与えました。さらにRoskomnadzorは、ウクライナ侵攻を「侵略」「戦争」と表現することも禁止し、「ウクライナの緊急事態」「特別軍事作戦」と呼ぶように命じました。 こうした言論統制の中でRoskomnadzorは、ロシアでアクセス可能な海外産プラットフォームの1つであるWikipediaに対して、「ロシア人に対する絶え間ない情報攻撃の新しい動線となっています。Wikipediaの記事の著者は、率直に言って誤った情報でインターネットの利用者に誤情報を故意に提供しています。一部記事では、一方的に反ロシア的な解釈が促進されています」と指摘し、記事を削除するように要求しました。

2022年04月06日 11時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

