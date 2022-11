メールソフト「Thunderbird」Android版に統合される「K-9 Mail」バージョン6.400にカスタムスワイプ機能追加

・関連記事

Thunderbirdがカレンダーのデザインを刷新する最新アップデート「Supernova」を発表 - GIGAZINE



新機能や改良点が満載の「Thunderbird 102」が登場 - GIGAZINE



要望から21年の時を越えてThunderbirdに新しい暗号化機能が実装される - GIGAZINE



メールソフト「Thunderbird」が2億5000万円超の寄付金やその使い道を示す2020年の財務報告書を公開 - GIGAZINE



Mozillaのメーラー「Thunderbird」プロジェクトが完全子会社化、Mozilla Corporationから切り離される - GIGAZINE



2022年11月30日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.