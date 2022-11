2022年11月18日 12時59分 メモ

インサイダー取引の疑いで「ソニック」生みの親・中裕司容疑者逮捕



ゲーム制作会社スクウェアエニックスとAimingが共同で制作する「ドラゴンクエスト タクト」の未公表情報をもとにしてインサイダー取引を行った疑いで、東京地検特捜部がゲームクリエイターの中裕司容疑者を逮捕しました。中容疑者は「ソニック」シリーズや「ファンタシースターオンライン」の生みの親として知られています。



調べによると、中容疑者は2020年1月下旬、「ドラゴンクエスト タクト」をスクウェアエニックスとAimingが共同開発するということが明らかになる前にAiming株約1万株を約280万円で買い付けた、金融商品取引法違反の疑いがあります。





中容疑者は2018年1月にスクウェア・エニックスへ移籍。「バランワンダーワールド」に開発に携わりましたが、ゲームが2021年3月に発売される約半年前に業務命令によりディレクターを外され、2021年4月末をもって退社しています。



Aiming株をめぐっては、スクウェア・エニックス元従業員の佐崎泰介容疑者が2019年11月から2020年2月にかけて約7万2千株を約2080万円で取得し、また利益供与の目的で情報をもらした疑いで逮捕されているほか、佐崎容疑者の知人で会社員の鈴木文章容疑者も2019年12月から2020年2月にかけて約9万株を約2640万円で取得した疑いで逮捕されています。2人の認否は不明です。



著名なゲームクリエイターの逮捕ということで、海外でも多くのゲームニュースサイトが反応を見せています。



