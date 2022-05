2022年05月05日 16時00分 ゲーム

スクウェア・エニックスはブロックチェーンやNFTに投資するためにトゥームレイダーなどの人気タイトルを売却した



ファイナルファンタジーシリーズやドラゴンクエストシリーズなど数々の人気タイトルを抱える日本のゲーム会社であるスクウェア・エニックスが、海外で人気の高いトゥームレイダーシリーズやDeus ExシリーズなどのIPと共に一部のゲームスタジオを売却しました。この売却はブロックチェーンやNFTへの投資を加速させるためだと説明されています。



2022年5月2日、スウェーデンのゲーム会社であるEmbracer Groupが、スクウェア・エニックスが保有している3つのゲームスタジオ「Crystal Dynamics」「Eidos-Montréal」「Square Enix Montréal」および、トゥームレイダーシリーズやDeus Exシリーズ、Thiefシリーズ、Legacy of Kainシリーズなど50を超えるIPコンテンツを買収する契約を締結したと発表しました。買収総額は3億ドル(約390億円)で、Embracer Groupは3つのゲームスタジオと8か所の拠点で働く約1100人の従業員を迎え入れることとなります。



スクウェア・エニックスは一部のゲームスタジオおよびIPを売却する理由として、「この取引は、ブロックチェーン、AI、クラウドなどの分野への投資を進めることで、ビジネスの立ち上げを進めていくためです」と説明しています。





なお、スクウェア・エニックスの松田洋祐社長は、2022年1月1日に発表した年頭所感の中で「ブロックチェーン技術を活用したNFTの登場により、デジタル財の取引に関する流動性が大いに高まった結果、様々なデジタル財が高額で取引され、世界中で話題を呼びました」「当社は、昨年5月に発表した中期事業戦略の中で、新規領域への挑戦としてAI、クラウド、ブロックチェーンゲームを重点投資分野と定め、積極的な研究開発、投資を行ってきました」と語り、NFTおよびブロックチェーンに注目していることを明かしていました。



スクウェア・エニックスの社長がNFTやブロックチェーンをベースとしたゲームに大きな期待を寄せていると発言 - GIGAZINE





海外ゲームメディアのKotakuはウォール・ストリート・ジャーナルの報道を引用しながら、NFT市場の売上は2021年9月にピークを迎え、2022年4月には9月比で92%も売上が減少したと指摘。さらに、「NFTへの投資を奨励している馬鹿の多くは会議室で高価なスーツに身を包んだ人たちであり、Web 3.0と同じく幻想が消えてしまう前に必死に利益を得ようとしています」と批判しています。なお、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、NFT市場は売上がピーク時と比べて92%減少しているだけでなく、2022年11月と比べるとアクティブウォレットの数が88%も減少しているそうです。



加えて、Kotakuは「我々ゲーマーにとって残念なことは、多くのゲーム会社がNFTに賭けているという点です。スクウェア・エニックスだけでなくUbisoft、セガ、Team17、アタリ、コナミ、GameStopといったゲーム関連企業がブロックチェーンおよびNFTに強い興味を示しているか、すでに手を出しています」とも述べており、多くのゲーム会社がNFTやブロックチェーンに興味を示している現状に疑問を呈しています。