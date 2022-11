2022年11月18日 12時30分 ネットサービス

Facebookは2022年12月からプロフィールの「政治・宗教」のデータを削除することが判明



Facebookのプロフィールから、政治や宗教に対する立場を共有する項目が削除される予定だということが分かりました。これらの情報が消去されるのは、2022年12月1日以降とされています。



Facebook is removing several information fields from profiles, including religious and political views | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/11/17/facebook-removing-profile-information-fields-religious-political-views/



Facebook will remove political and religious views from profiles on December 1st | Engadget

https://www.engadget.com/facebook-removes-political-religious-views-from-profiles-202940673.html



TwitterやTikTokの新機能などのリークで知られるソーシャルメディアコンサルタントのMatt Navarra氏は2022年11月16日に、「Facebookが12月1日からInterested In(恋愛対象)とReligious Views(宗教・信仰)の情報を削除します」とツイートしました。



Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm — Matt Navarra (@MattNavarra)



IT系ニュースサイトのTechCrunchによると、プロフィールからは他にもPolitical Views(政治観)やAddress(住所)の項目が削除される予定で、これらの項目に記入していたユーザーには削除に関する通知が送られているとのこと。





Facebookの広報担当者はTechCrunchに対して、「Facebookをより使いやすくするための取り組みの一環として、私たちはプロフィール項目を削減させます。これらの項目に情報を入力している人には、項目が削除されることをお知らせする通知を送信しました。この変更は、自分自身についての情報を共有する他の機能には影響を与えません」と話しました。



初期のSNSの代表格とも言えるFacebookの変化について、テクノロジーブログのEngadgetは「連絡先と基本データをスクロールする長さを減らす以上の、実用面での影響はないでしょう。しかし、これはプライバシーに関する考え方の変化を反映していると言えるかもしれません。Facebookは、ソーシャルネットワーキングの幕開けの時期からこれらのセクションを設けて、ユーザーがプライベートな情報を簡単に共有できるようにしてきました。しかし現代では、プライバシーは大きな関心事です。ネット上でのストーカー行為や嫌がらせが日常茶飯事になった今日では、もう人々はプロフィール情報を共有したがらないのでしょう」とコメントしました。