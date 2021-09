「年利3700％のリターン」をうたった暗号資産貸付業者のBitConnectが詐欺の疑いで訴えられる

U.S. SEC charges BitConnect founder with $2 bln cryptocurrency fraud | Reuters https://www.reuters.com/technology/us-sec-sues-bitconnect-founder-over-alleged-2-bln-cryptocurrency-fraud-2021-09-01/ 裁判所に提出された訴状によると、BitConnectは「貸付プログラム」という形で、投資家らに対し未登録の有価証券の募集を実施。その際、BitConnectは「独自開発した取引ソフトウェアを使用して年利3700%のリターンを提供する」と主張していたとのこと。しかし、実際はBitConnectの創設者であるSatish Kumbhani氏や、プロモーターのGlenn Arcaro氏らが集めた資金をトッププロモーターのプロモーション活動などに費やしており、詐取にあたると米国証券取引委員会は主張しています。 その後、2018年1月16日にBitConnectはプラットフォームの閉鎖を発表。これに伴い、発行していた暗号資産「BitConnectコイン」の価格が最高値から92%下落し、多くの投資家が資産を失いました。

2021年9月1日、暗号資産貸付プラットフォームの BitConnect が投資家らから20億ドル(約2200億円)をだまし取ったとして、 米国証券取引委員会 がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に訴えを起こしました。 SEC.gov | SEC Charges Global Crypto Lending Platform and Top Executives in $2 Billion Fraud https://www.sec.gov/news/press-release/2021-172

2021年09月02日 13時15分00秒 in Posted by log1p_kr

