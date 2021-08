無認可運営の暗号資産取引所が約11億円の罰金を支払って証券取引委員会と和解へ

・関連記事

巨額インフラ法案の「暗号資産取引のブローカー」の定義について業界から懸念の声、上院議員らが修正案を提出 - GIGAZINE



「暗号資産取引のブローカーに全ユーザーの個人情報の提出を義務づける可能性のある草案」がアメリカで提出される - GIGAZINE



暗号資産の規制強化のため「権限の拡大」を規制当局の新長官が求める - GIGAZINE



取引が禁止されたはずのナイジェリアでなぜ暗号資産の人気が高まっているのか? - GIGAZINE



モバイル決済サービス「Square」がビットコイン関連の減損を49億円計上、一方で収益は約3倍に - GIGAZINE



時価総額6兆円超えの仮想通貨「テザー」の発行元を司法省が捜査しているとの報道 - GIGAZINE



2兆円の企業価値を持つ「FTX」が世界最大の暗号資産取引所「Binance」との関係を遠ざけている理由とは? - GIGAZINE





2021年08月10日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.