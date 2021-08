アリババが部下への性的暴行の疑いで男性マネージャーを解雇、CEOは「変化が必要」と発言

Alibaba fires manager accused of sexual assault; CEO calls for change https://www.cnbc.com/2021/08/09/alibaba-fires-manager-accused-of-sexual-assault-ceo-calls-for-change.html 2021年8月、アリババの女性従業員が「上司と顧客に性的暴行を受けた」とする文章をSNSの 新浪微博(Weibo) に投稿しました。女性は「2021年7月下旬に行われたビジネスパーティーで上司に飲酒を強要され、翌朝ホテルのベッドで裸で目覚めた。前夜、上司にキスをされたり触られたりしたことを漠然と覚えている」と主張しました。 この投稿が行われた後にチャンCEOが社内向けに発信したメモによると、男性マネージャーは酒に酔った女性従業員との「親密な行為」を認めたとのこと。アリババはこの男性を「再雇用されることは決してない」と付け加え、懲戒解雇を行いました。

2021年8月9日、中国の大手IT企業 アリババ が、酒に酔った部下の女性従業員に性的暴行を加えたとするマネージャーを解雇したと発表しました。ダニエル・チャンCEOは「恥ずべきこと。醜い飲酒強制文化に断固として反対する」と述べました。 Alibaba blasted by state media despite firing manager accused of sex assault | Reuters https://www.reuters.com/world/china/alibaba-fires-manager-who-allegedly-sexually-assaulted-female-staffer-2021-08-09/

2021年08月10日 13時15分00秒 in Posted by log1p_kr

