150億円以上をTwitterとDiscordを使った株式操作で得ていた8人のインフルエンサーが起訴される



2022年12月14日に、連邦捜査局(FBI)と米国証券取引委員会(SEC)が「TwitterとDiscordで偽情報を拡散し、合計1億1400万ドル(約154億円)を不正に得ていた」として8人のインフルエンサーを起訴しました。8人の合計Twitterフォロワー数は150万人を超えており、SNSを用いた詐欺の実態が浮き彫りになっています。



Eight Men Indicted for $114 Million Securities Fraud Scheme Orchestrated Through Social Media | OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/eight-men-indicted-114-million-securities-fraud-scheme-orchestrated-through-social-media





SEC.gov | SEC Charges Eight Social Media Influencers in $100 Million Stock Manipulation Scheme Promoted on Discord and Twitter

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-221



FBIとSECによると、起訴された8人のインフルエンサーは2020年1月頃から「裕福な生活」をほのめかすツイートを多数投稿して自身を「成功を納めたトレーダー」として宣伝し始め、TwitterやDiscordの株式取引関連サーバーで多数のフォロワーを獲得していたとのこと。インフルエンサーたちは特定の株式を購入した後に共謀して目標株価を提示したり、株式を一定期間保持することを表明したりして、フォロワーに特定の株式の購入を推奨していました。しかし、インフルエンサーたちは株価が上昇した段階で株式を売却しており、売却したことについて報告することもありませんでした。



FBIは、起訴されたインフルエンサーの氏名とTwitterアカウント、Discordアカウントを公開しています。これらのTwitterアカウントの多くは記事作成時点でもアクセス可能な状態が続いています。





起訴されたインフルエンサーの1人であるエドワード・コンスタティネク被告人が運用していたTwitterアカウント「@MrZackMorris」のプロフィールが以下。アカウントは54.9万人ものフォロワーを抱えており、Twitterの認証済みマークも付与されています。





SECは起訴されたインフルエンサーについて「被告人はSNSを通じて投資初心者を多く集め、投資初心者に誤った情報を繰り返し与えて約1億ドルの不正な利益を得ていました」「今回の起訴は、『オンラインで目にする一方的なアドバイスには注意する必要がある』という考え方を促すことに役立ちます」と述べています。



また、FBIによると、被告人は証券詐欺の罪で有罪判決が下った場合最大25年、違法な金銭取引の罪で有罪判決が下った場合最大10年の禁錮刑に直面するとのことです。