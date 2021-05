2021年05月25日 12時00分 ゲーム

仁王シリーズの開発元がファイナルファンタジーのスピンオフ作品の開発に取り組んでいるとの報道



コーエーテクモゲームスの社内チームであり、仁王シリーズの開発としても知られるTeam NINJAが、ファイナルファンタジーシリーズのスピンオフ作品の開発に取り組んでいると報じられています。



Rumor: Square Enix Set to Announce a New Action-RPG Final Fantasy Spinoff

https://www.fanbyte.com/news/rumor-square-enix-set-to-announce-a-new-action-rpg-final-fantasy-spinoff/



Team Ninja reportedly working on Nioh-like Final Fantasy spin-off for PS5 and PC ? Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-05-24-team-ninja-reportedly-working-on-nioh-like-final-fantasy-spin-off-for-ps5-and-pc



現地時間の2021年6月12日から15日までの4日間、世界最大のゲーム見本市である「E3 2021」が開催されます。スクウェア・エニックスも参加を表明しているE3 2021ですが、その開催が目前に迫ったタイミングで、スクウェア・エニックスの人気シリーズであるファイナルファンタジーのスピンオフ作品に関するウワサが報じられています。



ウワサされているのは、ファミリーコンピュータ向けのファイナルファンタジー作品(初代、II、IIIの3作品)の世界観につながるスピンオフ作品であり、タイトルは「Final Fantasy Origin(ファイナルファンタジーオリジン)」になるとのこと。





これらのウワサが出始めたのは海外掲示板のRedditやゲームフォーラムのReseteraですが、ジャーナリストのImran Khan氏は、「ファイナルファンタジーのスピンオフ作品は時限性でのPlayStation 5独占タイトルとなり、一定期間後にPC向けにもリリースされる」と、ウワサを裏付けるような情報を報じています。



ファイナルファンタジーオリジンは2021年夏に「Stranger in Paradise」という名前でパブリックアルファ版がリリースされる予定で、開発チームはファイナルファンタジーシリーズのアクション作品である「ディシディア ファイナルファンタジー」の開発に携わっていたスタッフがベースになっているとのこと。ここに、Team NINJAの200人近いスタッフが追加され、仁王やソウルシリーズのようなアクションゲームを開発しているとウワサされています。なお、ファイナルファンタジーオリジンの開発は初期段階にあるため、パブリックアルファ版を通じてプレイヤーからのフィードバックを集める予定となっているそうです。



なお、ファイナルファンタジーオリジンは当初、2021年6月に発表される予定だったそうです。スクウェア・エニックスはE3 2021への参加を表明しているため、この中で関連情報が明らかになる可能性があります。