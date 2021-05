熊本県産いちご「ゆうべに」の香りと甘味を存分に楽しめる「午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー」試飲レビュー

「午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー」は税抜140円で、2021年6月1日(火)から全国で登場予定です。 なお、「午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー」は、1本につき3.9円が熊本県の復興応援に活用されるとのことです。

「午後の紅茶シリーズ」に、熊本県産のいちごと紅茶を使用した「 午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー 」が2021年6月1日(火)から加わります。フレッシュないちごの香りが広がるフルーツティーに仕上がっているとのことで、実際に飲んで味を確かめてみました。 午後ティーHAPPINESSプロジェクト|ブランド ソーシャル アクション|午後の紅茶|キリン https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/action/kumamoto_strawberry.html 「午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー」のパッケージはこんな感じ。

2021年05月25日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.