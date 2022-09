A4サイズの紙が広く使われているのには数学的に美しい理由がある

「紙のサイズ」と聞けば「A4」「A3」「B1」「B2」といった表記を連想する人は多いはず。コピー用紙やノートのサイズに用いられるこの表記は、紙の寸法を規定する国際規格・ ISO 216 によって定められているもので、アメリカなど一部の国を除いたほとんどすべての国や地域で採用されています。一体なぜ「A4」サイズが広く使われているのかについて、数学ライターでYouTuberでもある Ben Sparks 氏が解説しています。 Why A4? – The Mathematical Beauty of Paper Size - Heidelberg Laureate Forum - SciLogs - Wissenschaftsblogs https://scilogs.spektrum.de/hlf/why-a4-the-mathematical-beauty-of-paper-size/ 多くの人は学業や仕事などさまざまな場面でA4サイズの紙やノートに触れてきたはずですが、実際に正確な寸法を測ったことがある人はそれほど多くないかもしれません。A4サイズの紙は長辺が297mm、短辺が210mmとなっています。210mmはともかく297mmという数字はかなり中途半端であり、実際にSparks氏は学生時代、同級生が「297mm?なぜ300mmではないの?」と言った時のことを覚えているそうです。

2022年09月06日 23時00分00秒 in メモ, デザイン, Posted by log1h_ik

