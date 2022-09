2022年09月07日 06時00分 レビュー

この世に存在しない「家」の写真をクリック一発で生成してくれる「This House Does Not Exist」



AIの進化によって、現実には存在しないはずなのにまるで本当に存在するかのような写真を作り出すことが可能になり、これまでにも人物の顔や猫、食べ物、二次元美少女の画像を生成するサイトが存在しています。そしてついに登場した「This House Does Not Exist」は、なんと「この世に存在しない家」の画像を自動で生成してくれるサイトです。



This House Does Not Existはシンプルなページ構成で、生成された家の画像が大きく表示されています。右上の「Tap iage to generate new house」もしくは家の画像をクリックすると……





新しい家の画像が生成されました。家はガラス張りで外から中がまる見えな上に、庭を見るとまるで河原のように丸石がゴロゴロと転がっている中にジャグジーが置かれているというあまりにも珍妙なデザインですが、周辺は近隣住民が1人も住んでいなさそうな環境っぽいので、そこまで気にならないかも。家の画像が気に入ったら、下にある「Is it nice? Upvote this house」をクリックします。





「Upvoted, thanks!」と表示されました。Upvote(賛成票)を投じられた画像はデータベースに登録され、他の人も見ることができます。





さらに、画像の下にはタグが表示されており、同じタグを持つ画像を見ることができます。例えば日没頃を想定した以下の画像では、「sunset(日没)」というタグがあったので、これをクリック。





すると、他にも「sunset」というタグを持つ画像がずらっと表示されました。気に入った画像をクリックすると、大きく表示できます。





開いてみた画像の家は、何やら謎の高木に囲まれた場所で、巨大なジャグジーが設置されています。しかし、どう見てもジャグジーは足首までしか入らなさそうな深さしかないので、せいぜい足湯程度。ジャグジーからの見晴らしは非常にいいですが、腰掛けてバランスを崩したが最後、転落して大ケガをしそうなので、安全性を考えるとあまり住みよさそうな家とはいえませんでした。