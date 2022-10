イラストの作者が人間かAIか当てる激ムズクイズが登場、画像生成AI熟練編集部員による見分けポイントとは？

2022年8月に 画像生成AI「Stable Diffusion」が一般公開 されて以降、文章を入力するだけで好みの画像を生成してくれる画像生成への注目が高まっています。そんな中、イラストの作者が人間なのかAIなのか当てるクイズ「 Human or AI 」が公開されていたので、実際に挑戦してみました。 Human or AI https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhEpBRnOwiFI-ieNKKu3Y0KcoFbd_ZWod1LeyoV6EEfY78HA/viewform?fbzx=4175321720201333808 Human or AIは表示されるイラストの作者が人間かAIかを当てるクイズです。上記のリンクをクリックすると、最初に「AIが生成したイラストを人間がリタッチしたものもAI製としてカウントしている」「AIには『 NovelAI 』を使用した」「クイズの中にはセクシーなイラストも含まれているので注意」といった説明文が表示されます。

