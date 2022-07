1個で1日分のカロリーが摂取できる巨大バーガー「マキシマム超ワンパウンドビーフバーガー」をバーガーキングで食べてみた

・関連記事

爽やかに生姜が香る特製タレが豚肉のうまみを引き立ててご飯が進むすき家「豚生姜焼き丼」を食べてみた - GIGAZINE



舌を交換したくなるレベルに激辛なソースがつくケンタッキー「レッドホットチキン」の「激辛チャレンジセット」を食べてみた - GIGAZINE



チーズのコッテリ感&ガーリックの強烈パンチを楽しめる「スーパーカップ大盛り 欲望のブタキム油そば ガリチーブースト」試食レビュー - GIGAZINE



ピリ辛のヤンニョムチキンがサンドされた「甘辛ヤンニョムチキンナンサンド」と黒こしょう&ポークパティの相性が抜群な「黒こしょうマヨリブサンド ポーク」をロッテリアで食べてみた - GIGAZINE



ガツンと来るニンニクとラー油がそばの概念を覆すエースコック「熱烈スパルタン 刻みニンニク入り 濃辛 太そば」レビュー - GIGAZINE



シビれる辛さの麻婆豆腐が白いご飯とカツに染みこむ「シビ辛麻婆チキンカツ」を食べてみた - GIGAZINE



最長7時間バラカルビ・豚カルビ・牛ホルモンを食べ放題の「メガホセット」を焼肉ライクへ食べに行ってきた - GIGAZINE

2022年07月08日 21時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.