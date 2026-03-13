2026年03月13日 17時00分 試食

1713kcalの巨大チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」がバーガーキングに期間・数量限定で登場したので食べてみた



バーガーキングの新メニューとして大型チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が2026年3月13日に登場しました。直火焼きビーフパティを4枚、ベーコン4枚、スライスチーズを4枚挟んだバーガーで、カロリーは1713kcalに達しているとのこと。一体どんなバーガーに仕上がっているのか気になったので、実際に食べて味やボリュームを確かめてみました。



今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！ビーフ4枚×ゴーダチーズ４枚×チーズソースに、ベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』新発売

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/77



バーガーキングに到着。





「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」がアピールされています。





注文して持ち帰ってきました。





今回は「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を2個注文。1個ごとにステッカーが1枚ついてきます。





これが「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」です。パティがバンズからはみ出し、白いホワイトチーズソースと赤いケチャップが見えています。





重さは実測で477g。





iPhone 16を横に並べるとこんな感じ。





バンズの間にビーフパティ4枚とベーコン4枚とゴーダチーズスライス4枚とピクルスが挟まり、ホワイトチーズソースとケチャップもたっぷり塗られています。ホワイトチーズソースにはカマンベールとニンニクを使っているとのこと。





かなり大型のバーガーで、包み紙なしだと持つのが難しいほどです。





バーガーキングではバーガーを半分に切る「ハーフカット」をお願いすることができます。「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」の案内ページに「食べやすいハーフカットがおすすめ」と書かれていたので、2個注文したバーガーのうち1個はハーフカットにしてもらいました。





横から断面を観察。ゴーダチーズスライスがとろけています。





かなり分厚いバーガーなので、口を大きく開けてかぶりつく必要があります。ビーフパティは柔らかいですが、ベーコンはミチッとかみ切る感じの食感で、一口ごとに肉に食らいつく感覚を味わえるのがグッド。ホワイトチーズソースやゴーダチーズスライスはあまり主張してこない味で、お肉に塩気を足して味を引き立てる役割を担っています。肉＆肉＆チーズでかなり重たいバーガーですが、ケチャップやピクルスがアクセントになっていて飽きることなく食べきることができました。





「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」の単品価格は税込2390円です。期間・数量限定とのことなので、なくなる前に食べに行ってください。ハーフカットだと持ちやすいだけでなく、真ん中の肉やチーズが集まったところから食べ始められるので、ハーフカットにしてもらうことを強く推奨します。

