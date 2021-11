単品1600円・総カロリー1498kcalのバーガーキング「超ワンパウンドビーフ チーズバーガー」はかんでもかんでも肉が減らない圧倒的ボリューム

・関連記事

バター入りバンズがふかふかで香ばしいバーガーキングの「ギルティバターバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



チキンフィレ&メンチカツのダブル揚げ物をマスタードで爽やかに楽しめるケンタッキー「チキンフィレ&メンチカツサンド」試食レビュー - GIGAZINE



お肉たっぷりスキヤキ&分厚いハンバーグを楽しめるモスバーガー「とびきり とろったま スキヤキ仕立て」試食レビュー - GIGAZINE



通常の1.3倍のビーフパティを3枚にしたダブチ史上最大の「はみトリチ」などマックの期間限定ダブチ4種を食べてみた - GIGAZINE



花椒のしびれるような辛さと唐辛子の刺激で本格中華っぽいドムドム「麻辣(まーらー)チキンバーガー」試食レビュー - GIGAZINE

2021年11月19日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.