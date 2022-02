2022年02月10日 08時00分 メモ

1000年以上の歴史を持ちペストや戦争も乗り越えた「イギリス最古のパブ」が新型コロナの影響で閉店



中世のペスト流行や数多くの戦争も乗り越えた「イギリスで最も古いパブ」といわれている「Ye Olde Fighting Cocks」が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる影響を受けて、ついに閉店を余儀なくされたと報じられています。



ハートフォードシャー州のセント・オールバンズという町にあるYe Olde Fighting Cocksは、793年に創業したと伝えられている、かつてはギネスにも登録されていた「イギリスで最も古いパブ」の1つです。現在の建物の主構造は11世紀に建てられたものであり、元はハト小屋として用いられていたところに、1539年に移転してきたとのこと。



記事作成時点では記録の真性が確認できないとのことでギネス記録には登録されていませんが、17世紀に勃発したイングランド内戦の際にオリバー・クロムウェルが一泊したという話もあるなど、古くから多くの人々に親しまれてきました。また、ビールの貯蔵庫から付近の聖オルバンズ大聖堂まで伸びるトンネルがあり、聖職者が頻繁に訪れていたそうです。



中世のペストや多くの戦争も乗り越えてきたYe Olde Fighting Cocksは、COVID-19のパンデミックにおいても地域住民に食料配達を行うなどして存続の道を模索してきました。ところが、Ye Olde Fighting Cocksの所有者であるクリスト・トファリ氏は2022年2月4日、Facebookで「非常に厳しい事業状況が続いたこと」を受けて、閉店を余儀なくされたことを報告しています。





トファリ氏の声明によると、パンデミック以前から利益率の低さや税金などによって経営状態は芳しくなかったそうで、そこにパンデミックという未曽有の事態が追い打ちとなったとのこと。「私はチームと共に、パブを存続させるためにあらゆる努力を重ねてきました。しかし、この2年間はホスピタリティ業界にとって前代未聞の事態であり、この数々の賞を受賞してきたパブが存続できるよう懸命に努力してきた私たち全員が、敗北してしまったのです」と、トファリ氏は述べています。





また、声明では「このパブは私にとって単なるビジネス以上のものであり、その歴史の中でわずかでも役割を果たせたことを光栄に思っています」と述べ、スタッフ・訪れた人々・サプライヤー・店内で演奏したミュージシャン・地域コミュニティなどに感謝を伝えていました。



Ye Olde Fighting Cocksは今後、醸造所のMitchell and Butlerと協力して閉鎖の影響を軽減するために取り組むとのこと。Mitchell and Butlerの広報担当者はCNNの取材に対し、テナントの管理者として任命されたことを認めつつも、「私たちはこれがパブの終わりではないと地元の人々に保証することができます」とコメント。将来的にパブを再開するための方法を模索しており、できるだけ早く新しい体制でパブを再開する予定だそうです。