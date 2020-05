ペスト(黒死病)がイギリスの「パブ文化」を育てた

人類は過去何度も感染症の流行に襲われ、多くの人が亡くなってきていますが、現代まで受け継がれる文化の中には、感染症の流行によって形作られたものもあります。イギリスの文化の1つである「パブ」もまた、 ペスト の流行をきっかけに作られていきました。 How the Black Death Gave Rise to British Pub Culture - Gastro Obscura https://www.atlasobscura.com/articles/what-is-the-oldest-pub イギリス最古のパブの1つといわれる「Ye Olde Fighting Cocks」(イエ・オールド・ファイティング・コックス)は、ハートフォードシャー州のセント・オールバンズという歴史ある町に存在します。イギリスでは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受けて各都市でロックダウンが実施されており、イエ・オールド・ファイティング・コックスも閉鎖を余儀なくされましたが、閉鎖期間中のパブは高齢者に食料品を配達するなど、地域コミュニティの一部として機能しているとのこと。時にはイギリスの伝統的な食事「 サンデーロースト 」を作って配達するというアイデアは、店主のトファリさんによると、「パブの歴史」からインスピレーションを受けたそうです。

