Microsoftが「3画面の折り畳み式デバイス」の特許を出願

2021年12月23日、Microsoftが3画面の折り畳み式デバイスに関する特許を出願していたことが明らかになり、Microsoftの折り畳み式2画面モバイル端末「Surface Duo」に続く端末「Surface Trio」が登場するのではないかと期待する声が挙がっています。



Microsoftが出願した特許に記載された図の1つが以下。3つのディスプレイがヒンジ部で曲げられ、互いに折り重ねられるようにした端末となっています。





出願には「このような折り畳み性により、マルチパネルディスプレイデバイスは同様のポータブルシングルディスプレイデバイスと比較して、より大きな表示領域を持つことができます。また、折り畳むことで、同じ表示領域を持つ非折り畳みディスプレイデバイスよりも小さくすることができます」と記載されています。



この出願が確認されたことにより、Microsoftが3画面端末に関する技術を持っているとする一方、出願に記載された内容は非常に長く、技術的なものであることから、単に概念を説明したものにすぎないという見方を、IT系ニュースサイトのWindows Centralが示しています。



AppleやMicrosoftなどの特許を報じるニュースサイト・Patently Appleによれば、MicrosoftはSurface Duoという折り畳み式モバイル端末に加え、折り畳み式タブレットのアイデアを持っていたとのこと。折り畳み式タブレットはもともと2020年第4四半期に「Surface Neo」として発表される予定でしたが、2021年第4四半期に延期。その後COVID-19による部品の供給不足を理由に、プロジェクトを中止したそうです。



折り畳み式デバイスに関しては、2021年10月にSamusngが折り畳み式スマートフォン「Galaxy Z Fold3 5G」「Galaxy Z Flip3 5G」を、2021年12月24日にはHuaweiが「P50 Pocket」を発売するなど、開発競争が次第に熱を帯びてきています。同じ12月24日にはLenovoのゼネラルマネージャーであるChen Jin氏が、モトローラブランドの折り畳み式スマートフォン「Motorola Razr」の第三世代を開発中であることを明らかにしています。