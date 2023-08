2023年08月18日 11時13分 メモ

MicrosoftがSurface Laptop Studio 2・Surface Laptop Go 3・Surface Go 4の発表イベントを開催か



Microsoftが2023年9月21日(木)に開催するスペシャルイベントに向けて、招待を行っていることがわかりました。イベントの内容は詳しくは明らかにされていませんが、2023年秋のリリースに向けて開発中のSurface Laptop Studio 2などの新機種が発表されるとみられています。



スペシャルイベントはそもそもどういった類いのものかが明かされていませんが、Microsoftは2022年10月にSurfaceの発表イベントを開催した実績があり、また、Surfaceのラップトップ端末・Surface Laptop Studio 2が2023年秋のリリースに向けて開発されていることから、新たなSurfaceのお披露目イベントになると考えられています。





もし新機種発表イベントが開催されるとなれば、有力なのはSurface Laptop Studio 2の発表です。Surface Laptop Studio 2はIntel第13世代Core i7-13700HやCore i7-13800Hを搭載しているとみられる端末で、メモリは16GB/32GB/64GB、グラフィックスはNVIDIA RTX 4060 GPU。初代のSurface Laptop Studioから大幅に性能が向上する見込みです。



また、ノートブック型端末のSurface Laptop Go 3や、ノートブックとタブレットの2in1端末であるSurface Go 4の発表も予想されています。Surface Go 4は初のArmプロセッサ搭載端末になるとみられています。



さらに、2021年に特許が出願された3画面折りたたみ型端末である「Microsoft Surface Trio」も期待されています。



