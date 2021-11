プラスチックごみをスキャンして分別可能かを瞬時に判別できる「Plastic Scanner」が登場

・関連記事

包装容器に使われる化学物質が理由で年間10万人がアメリカで死んでいる - GIGAZINE



簡単に修理可能で環境に配慮したモジュール式スマホ「Fairphone 4」が登場 - GIGAZINE



「ヴィーガンスパイダーシルク」など使い捨てプラスチックの代わりになる5つの新技術 - GIGAZINE



水と熱を加えるだけで数日で堆肥化される新しい生分解性プラスチックが開発される - GIGAZINE



レゴをCTスキャンで透視、中は一体どうなっているのか? - GIGAZINE





2021年11月19日 20時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.