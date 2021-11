2021年11月19日 21時00分 マンガ

「朝日奈さん」のキュートな愛がポップに伝わる「とにかくイジメたい朝日奈さん」のロゴができるまで



大富豪の一人娘と幼なじみとの奇妙で笑えていじらしい関係が見どころのマンガ「とにかくイジメたい朝日奈さん」では、1ページ目にイントロとなる2コマ+扉絵を載せています。そんな「扉絵」部分を彩ってくれるタイトルロゴが、案出しから完成までどんな感じで仕上がっていったのかというメイキングを、デザイナーの解説とともにお送りします。



「秘密の宮園」のタイトルロゴは、ロゴデザインや装丁デザインを手掛けるLittle by Littleさんにお願いしました。メイキングと合わせてLittle by Littleのaoyaさんに解説コメントもいただいています。



まず最初は、作品内容および要望を伝えて、ラフ案を3種作成してもらいました。ラフ作成時の要望では、「タイトルが読み方によってはハードにも感じるので、とにかくポップにして作品の色が分かるようにしてほしい」とお願いしています。aoya「ラフについて全体的にポップなイメージで作成しました。色合いは朝日奈さんの髪色をメインに置いています」





ラフA案は、「キャラクターを配置した案も1つ作成してほしい」とお願いしたもの。ロゴ単体の見栄えとしてはとても良いですが、マンガのページに載せた際には本編のキャラクターとかぶってごちゃついてしまったため、この案は不採用。





ラフBはシンプルな構成ですが、カラーの配分や文字の縁取り、真ん中の英字タイトルと両脇のハートなど、全体的にスマートかつポップな感じでマンガのページともマッチしたので、ベースにするということに決定。





C案の「とにかく」の表記も迷ったものの、C案からは一部の文字カラーだけいただきました。





aoya「作業開始です!ざっくりフォントと改行を合わせて文字を置いていきます」





aoya「小物と文字を仮配置しました。このあともどんどん微調整しています」





aoya「文字をパーツ分けして特徴を出します。漢字部分は印象が変わるので位置を変えています」





aoya「色を置いて、横向きのロゴはひとまず完成です」





aoya「横向きのロゴの文字から縦向きのロゴを作成します。ボーダーが入っている部分はボーダーの向きを調整するので仮になってます」





aoya「位置を微調整してボーダー部分の色も置いてみました」





aoya「横向きのロゴに戻って、縁部分を作っていきます。今回はシンプルに白でラインを作成していきます」





aoya「縦向きも同じように縁部分を作成します」





aoya「少し上に浮いた感じで影を入れます」





aoya「色味を少し調整して完成です!」





実際に掲載した扉絵はこんな感じになりました。





