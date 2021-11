AIプログラムの「AlphaZero」にチェスを学習させる中で明らかになった知見とは？

Alphabetの子会社で人工知能(AI)開発企業でもある DeepMind とGoogleのAI専門研究部門である Google Brain が、 チェスのグランドマスター である ウラジーミル・クラムニク 氏と協力し、「人間におけるチェスの指し手の進化」と「チェスAIの進化」を比較するプロジェクトを実施しました。 Acquisition of Chess Knowledge in AlphaZero | ChessBase https://en.chessbase.com/post/acquisition-of-chess-knowledge-in-alphazero このプロジェクトではチェスの膨大なデータベースであるChessBaseに保存されている棋譜や、「 AlphaZero 」のニューラルネットワークチェスエンジン、オープンソースのチェスエンジンである「 Stockfish 」の各種コンポーネントなどを用い、AlphaZeroがチェスをどのように学習していくのかを研究しています。 チェスエンジンはチェスの専門家やアマチュアがうち手を研究するのに使用するツールで、近年はAlphaZeroをはじめとしたニューラルネットワークを用いた強力なチェスエンジンが台頭しています。AlphaZeroは強化学習を通じて完全に独学でチェスについて学習することが可能なチェスエンジンで、手書きの評価関数を必要とせず、対局を通した自己学習により駒の動きや位置を最適化していくことが可能です。この対局を通した自己学習により、チェスエンジンは洞察に満ちた駒の移動や位置評価を行えるようになっていきます。

2021年11月19日

