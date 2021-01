通常のチェスAIよりも人間らしい指し回しを実現するニューラルネットワークチェスエンジン「Maia」

なお、MaiaのソースコードはGitHub上で公開されています。 GitHub - CSSLab/maia-chess: Maia is a human-like neural network chess engine trained on millions of human games. https://github.com/CSSLab/maia-chess

まるで人間のようにチェスをプレイすることが可能なニューラルネットワークチェスエンジンが「 Maia 」です。Maiaは人間のチェスの指し回しから学習することで、他のチェスAIよりも人間らしい指し筋を実現可能で、「チェスプレイヤーはどのような間違いを犯すのか」をAIモデルから学習することもできます。 [2006.01855] Aligning Superhuman AI with Human Behavior: Chess as a Model System https://arxiv.org/abs/2006.01855 Maia Chess https://maiachess.com/ Maiaは プロの囲碁棋士を倒したことで話題になった 「 AlphaGo 」の開発元であるGoogle傘下の DeepMind が開発したコンピュータープログラムの「 AlphaZero 」と同じようなディープラーニングフレームワークです。Maiaは独自にチェスをプレイしてチェスについて学んでいくだけでなく、オンライン上でチェスをプレイする人間の指し回しからもチェスを学習します。Maiaは何百万回分もの チェスの棋譜 で訓練を行うことで、人間の指し方を正しく予測しようとするとのこと。

2021年01月18日

