多くのゲームで採用されているプレイヤー評価システムを導入したゲームが非難を浴びてしまった理由とは？

・関連記事

チェスの棋譜約220万戦を分析してわかったことを可視化 - GIGAZINE



オンライン対戦ゲームでサブアカを作り初心者狩りなどを行う「スマーフィング」はなぜ生まれたのか? - GIGAZINE



他人のゲームアカウントのレート上げを行う「ブースティング行為」が法律で禁止される - GIGAZINE



世界一プレイされているゲームではチーターは隔離され同士打ちすることになる - GIGAZINE



人気ゲーム「Doom Eternal」に追加され炎上したチート対策プログラムを削除すると開発会社が発表 - GIGAZINE

2020年07月27日 08時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.