人間を倒してチェスのあり方を一変させたAIが「チェスの新たな可能性を広げる」ために使われている



Google傘下のAI企業であるDeepMindが開発するAlphaZeroは、2016年に囲碁のトップ棋士を打ち破ったAlpha Goに汎用性を持たせた進化版です。近年では、AIを用いて「チェスの新たなバージョン」を探索する試みが行われており、AIがさらにチェスの可能性を広げるかもしれないと報じられています。



1997年にIBM製スーパーコンピューターのディープ・ブルーがチェス世界チャンピオンのガルリ・カスパロフ氏と対戦し、トーナメント条件下で初めてコンピューターがチェス世界チャンピオンに勝利しました。この一件は世界中に衝撃を与え、21世紀には将棋や囲碁でもAIが人間を打ち負かしています。



「人間がコンピューターに勝てなくなってもチェスの人気は衰えていない」ともいわれていますが、優れたコンピューターの登場はチェスのあり方を大きく変えてしまったとのこと。チェスのグランドマスターであり、世界ランキング1位を獲得したこともあるウラジーミル・クラムニク氏は、コンピューターの登場によってチェスの創造性が低下してしまったと指摘。



コンピューターの登場によって、チェスの序盤や防御に関する最適なプレイのライブラリが作成され、近年のトッププレイヤーはこのライブラリに基づいてプレイを行っているそうです。「最高レベルのゲームの多くでは、ゲームの半分、時にはゲームの全てが記憶によってプレイされます。プレイヤーは自分自身で準備することさえしません。コンピューターで準備をするのです」とクラムニク氏は述べています。





そんな中、DeepMindはクラムニク氏らに協力を呼びかけて、チェスに創造性や芸術性を取り戻すためのプロジェクトをスタートしました。このプロジェクトとは、Alpha Zeroを用いて「チェスの基本原則を維持しながら、新たなチェスのルールを創造的に探索・設計する」というものでした。



プロジェクトに携わったDeepMindの研究者・Nenad Tomašev氏は、「チェスエンジンは当初、人間を倒すことを目的として、人間と対戦するように作られていました。今では、AlphaZeroのようなシステムが人間に対抗するのではなく、人間と連携して創造的な探求に使用されています」とコメント。





チェスの原型となるゲームは紀元前にまでさかのぼり、チェスの新しいルールが考案されるということ自体は古くから行われてきました。チェスが広く普及したのも、500年前に「クイーンのコマ」「キングとルークを入れ替えるキャスリング」「ポーンがクイーンに昇格するプロモーション」といったルールの変化が起きたことが、理由の一つだったといわれています。



また、1996年にはチェスの世界チャンピオンだったボビー・フィッシャー氏が「チェス960」という変則チェスの一種を発表しました。チェス960はチェスの初期配置を一定の条件下でランダム化し、定跡の記憶や準備に頼らないプレイを目指したルールとなっています。





今回のプロジェクトでは、9種類の変則的なチェスのルールをAlpha Zeroに与えて学習させ、そのルールが持つ可能性を探求するというもの。Alpha Zeroが人間であれば数十年もかかる膨大なプレイを繰り返すことで、変則ルールの利点や欠点、有効な戦略といった情報を短時間で得ることができます。



Alpha Zeroに与えられたルールには、「キャスリングの禁止」や「ポーンがゲーム全体を通じて2マス進むことができる」といったものが含まれていたほか、「自分で自分のコマを取ることを可能にする」といった戦略をガラッと変えるものも含まれていました。



クラムニク氏によると、キャスリングを禁止したルールではキングを守るための豊かなパターンが生み出されたほか、自分で自分のコマを取ることを可能にしたルールでは、効果的に自分のコマを犠牲にして勝利を得る戦略が多様になったとのこと。「3手動かした後、あなたは何をしたらいいのかわかりません。これは子どもになったような素晴らしい気分です」「全体としては、ゲームがより美しくなりました」とクラムニク氏は述べています。