4種の北海道産チーズが濃厚にな「とろ～り北海道チーズ＆絶品チーズバーガー」などロッテリアの期間限定バーガー3種を食べてみた

・関連記事

通常の1.3倍のビーフパティを3枚にしたダブチ史上最大の「はみトリチ」などマックの期間限定ダブチ4種を食べてみた - GIGAZINE



大豆ミートを使用した「大豆ハムカツバーガー」がコメダから登場、ハムカツの再現度を実際に食べて調べてみた - GIGAZINE



麺にまとわりつくコショウのビリビリ刺激が食欲を呼び覚ます「コショウききすぎとろみ塩タンメン」などエースコックの「EDGE」シリーズ2品を食べてみた - GIGAZINE



ローソンから専用オーブンで石焼きした「焼きいも」が登場、まるでスイートポテトを思わせるようなねっとり&抜群の甘さ - GIGAZINE



「おいチーソース」と「チーズ入りふりかけ」で口の中がチーズだらけになる「JUNKFULL 濃厚チーズ味まぜそば」試食レビュー - GIGAZINE



ぷりっと旬のカキを音が響くほどのザクザク衣で包んだカキフライ&エビフライの「秋の海鮮フライ定食」試食レビュー - GIGAZINE



バーガーキングのビーフパティ「だけ」を塩コショウやソースで味わう「オン ザ ビーフ」試食レビュー - GIGAZINE

2021年11月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.